Дебаты Вэнса и Уолза: Израиль и вопросы внутренней политики

На телеканале CBS прошли дебаты между двумя кандидатами в вице-президенты США – республиканцем Джей Ди Вэнсом и демократом Тимом Уолзом. Они прошли в подчеркнуто корректной и деловой атмосфере, политика обсуждалась без перехода на личности.

Дебаты были сосредоточены в основном на внутренней политике, однако первый вопрос, заданный кандидатам, касался эскалации конфликта между Израилем и Ираном – поединок состоялся через несколько часов после иранского ракетного удара по еврейскому государству.

Уолз повторил заявление Камалы Харрис о нерушимой приверженности безопасности Израиля. Вэнс процитировал Дональда Трампа, заявив, что, когда тот был президентом, в мире не начинались войны. Оба кандидата ушли от ответа на вопрос о поддержке превентивного удара по Ирану.

"Это зависит от Израиля. Он должен решить, что требуется для обеспечения его безопасности. Мы должны поддерживать наших союзников", – заявил Вэнс. Уолз возложил на Трампа ответственность за то, что Иран близок к обладанию ядерным оружием.

На протяжении 90-минутных дебатов Вэнс чувствовал себя уверенней, чем его оппонент. Он подверг администрацию резкой критике в вопросе о миграции. На это Уолз отметил, что Трамп, будучи президентом, содействовал торпедированию предложенного обеими партиями законопроекта, ужесточавшего контроль на границе с Мексикой.

Вэнсу был задан вопрос о заявлении Трампа, согласно которому в Огайо иммигранты из Гаити похищают и едят домашних животных – эту точку зрения разделяет и кандидат в вице-президенты. Когда Вэнс начал повторять теории заговора, ведущий отключил ему микрофон.

Вэнс также не стал отвечать на вопрос, проиграл ли Трамп прошлые президентские выборы. Уолз подверг резкой критике этот уход от ответа убийственным и напомнил о штурме Капитолия 6 января 2021 года. На это Вэнс ответил, что Трамп призывал к мирному протесту.

Важной частью дебатов стал вопрос об абортах и отмена Верховным судом США решения, гарантировавшего это право на федеральном уровне. Уолз напомнил о Эмбер Турман и Кэнди Миллер, двух жительницах Джорджии, которые скончались из-за ограничения доступа к абортам. Вэнс заявил, что готов проявить большую гибкость в этом вопросе.

Политики обсудили также экономику, насилие с применением школьного оружия, изменение климата. Война между Россией и Украиной упомянута не была. Вопрос о том, повлияют ли дебаты на исход президентской гонки, остается открытым.