Байден о возможной сделке с ХАМАСом: "Мы очень близки к соглашению"

После убийства террористами шестерых заложников в Газе президент США Джо Байден вновь заявил: "Мы очень близки к соглашению, но я не думаю, что Нетаниягу делает достаточно". Это заявление американского президента опубликовало агентство Reuters.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что США планируют вскоре представить соглашение о прекращении огня между Израилем и Газой по принципу "либо принимайте, либо откажитесь". (Отметим, что в заголовке публикации сказано именно о соглашении между Израилем и Газой, а не между Израилем и ХАМАСом.)

В статье Ясмин Абуталеб и Джона Хадсона приводятся комментарии официальных лиц в США, которые выражают надежду на то, что после обнаружения тел шести заложников, убитых террористами в Газе, будет ускорен процесс заключения соглашения. Если же этого не произойдет, переговоры будут прекращены.

"Вы не можете все время вести переговоры. Этот процесс должен быть прекращен в какой-то момент", – сказал высокопоставленный чиновник, отметивший, что США, Египет и Катар работали над окончательным предложением до того, как были найдены тела шести убитых заложников в туннеле под Рафиахом. По его оценке, очередное преступление ХАМАСа не сорвет сделку, но может ускорить ее заключение.

Авторы публикации пишут, что администрация США, получив данные от Израиля, согласна с выводом экспертов о том, что заложники, среди которых был американский гражданин Гирш Гольдберг-Полин, были застрелены террористами незадолго до обнаружения их тел.

The Washington Post приводит мнение Денниса Росса, бывшего американского посланника в Израиле, который говорит, что лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синуар вряд ли изменит свою позицию, "поскольку никто не может оказать на него давление". При этом он не исключает, что давление внутри Израиля – в том числе всеобщая забастовка и массовые акции протеста – может "заставить Нетаниягу более серьезно заняться переговорами". Судя по его словам, он разделяет мнение, что концепция усиления давления на ХАМАС со стороны ЦАХАЛа провалилась.

Отметим, что в статье WP со ссылкой на неназываемого высокопоставленного чиновника утверждается, что по формуле соглашения, которая накануне обсуждалась США с посредниками, не менее трех из шести заложников – получивший тяжелое ранение Гирш Гольдберг-Полин, а также две женщины – Кармель Гат и Эден Иерушалми – должны были быть освобождены на первом этапе сделки.

Высокопоставленный представитель администрации США сказал, что решение ХАМАСа казнить заложников в период переговоров "ставит под сомнение" серьезность намерений ХАМАСа на переговорах.

WP обращает внимание на то, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис после сообщения об убийстве заложников террористами решили не оказывать публичное давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, добиваясь заключения соглашения. Они осудили террористов, обвинив ХАМАС и не упомянув Нетаниягу, несмотря на то, что внутри Израиля многие, в том числе министр обороны Йоав Галант, критикуют премьер-министра.

Республиканцы, в том числе кандидат в президенты Дональд Трамп, в сложившейся ситуации подвергли критике администрацию Байдена за неготовность к решительным действиям в поддержку Израиля. Сенатор Линдси Грэм призвал власти США рассмотреть возможность бомбардировки нефтяных месторождений в Иране, поскольку именно иранское руководство является главным спонсором ХАМАСа. Трамп обвинил Байдена и Харрис в слабости и заверил, что трагедии 7 октября 2023 года не произошло бы, если бы он на тот момент был президентом США.

Позицию демократов отражает заявление сенатора Дика Дурбина: "Необходимо немедленно добиться прекращения огня, что позволит освободить всех оставшихся заложников, направить гуманитарную помощь в Газу и сделать неуловимую и забытую долгосрочную цель мира и стабильности реальностью".