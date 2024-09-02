Обстрел Киева, пострадали исламский центр и школы

В ночь на 2 сентября российская армия выпустила по Украине около 35 ракет и 23 беспилотников. Основной удар пришелся по Киеву. Здесь в результате ночного обстрела пострадали по меньшей мере два человека. Одна из ракет попала в Исламский культурный центр.

"Россия презирает духовные и человеческие ценности, не уважает ни одной религии или веры. на не прекращает своей сокрушительной кампании против украинского народа, пытаясь уничтожить все наши общины и даже святыниТаким варварским действиям не место в современном мире", – прокомментировал удары президент Украины Владимир Зеленский

Поскольку 1 сентября в 2024 году пришлось на воскресенье, учебный год начался 2 сентября. В результате ночного обстрела был причинен ущерб двум киевским школам. В них от разрывов вылетели окна. Киевская городская администрация сообщила, что обстрел не повлиял на учебный процесс.