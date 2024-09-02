В Казахстане объявлена дата референдума о строительстве АЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на совместном заседании двух палат парламента, что референдум по вопросу о строительстве в стране атомной электростанции пройдет 6 октября 2024 года.

"С учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии. Поэтому, на мой взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики", – сказал глава государства.

Предполагаемое место возведения АЭС – поселок Улькен на берегу озера Балхаш. Как отмечает "Настоящее время", у проекта немало противников, руководствующихся не только экологическими, но и политическими мотивами. По их мнению, если станцию будет строить Росатом, это увеличит зависимость Казахстана от России.