Генштаб ВСУ заявил о перехвате 20 "шахедов" и 22 российских ракет

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 2 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили девять баллистических и 13 крылатых российских ракет, а также 20 из 23 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными.

В сообщении ВСУ отмечается, что армия РФ выпустила по целям в Киевской, Сумской и Харьковской областях: 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 14 крылатых ракет Х-101, четыре зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, еще одну ракету неустановленного типа, а также 23 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131".

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.