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Мир

Политический тупик во Франции: компромиссным премьером может стать социалист Казнев

время публикации: 02 сентября 2024 г., 11:33 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 11:35

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет 2 сентября консультации со своими предшественниками Николя Саркози и Франсуа Олландом, чтобы попытаться найти выход из политического тупика, в котором оказалась Франция после парламентских выборов 7 июля.

Первое место на них занял альянс левых и ультралевых сил "Новый Народный фронт". Однако полученных им мандатов недостаточно для самостоятельного создания правительства. Макрон заявлял, что участие ультралевых в правительстве угрожает "институционной стабильности", обеспечивать которую – конституционная обязанность президента.

В то же время пропрезидентское движение "Вместе" не готово формировать коалицию с ультраправыми, возглавляемыми Марин Ле Пен. Обязанности главы правительства продолжает исполнять Габриэль Атталь, однако 1 октября в парламент должен быть представлен проект государственного бюджета. Сделать это может только полномочный премьер-министр.

Компромиссным вариантом может стать социалист Бернар Казнев, возглавлявший правительство при президенте Олланде. Он уже провел встречу с Макроном. Из окружения Казнева сообщили, что он не ищет назначения, однако будет готов вернуться на этот пост, если его призовут.

Мир
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