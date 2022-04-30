В Луганской области российские военные обстреляли эвакуационные автобусы

В пятницу, 29 апреля, в городе Попасная Луганской области российские военные обстреляли эвакуационные автобусы, сообщает УНИАН.

После обстрела пропала связь с организаторами эвакуации, которые находились в транспортном средстве, сообщил глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

По его данным, вчера из Попасной был эвакуирован 31 человек, но желающих уехать было гораздо больше, поэтому в город направили еще два автобуса.

"Известно, что автобусы добрались до населенного пункта, но попали под обстрел вражеской диверсионно-разведывательной группы. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", - подчеркнул Ханатов.