Эвакуация из Мариуполя. По словам Денисовой, "для раненых счет идет на часы"

Омбудсмен Украины Людмила Денисова призвала мировое сообщество спасти жителей Мариуполя.

"Для окруженных российскими войсками мирных жителей Мариуполя и раненых украинских военных счет идет на часы. Несмотря на все обещания, Россия не дает эвакуироваться людям c "Азовстали", - заявила Денисова. Ее слова приводит ТСН.

"Вчера по заводу продолжались авиаудары. Работали танки, совершались пехотные штурмы. Агрессор в прямом смысле сжигает Мариуполь. Не осталось ни одного уцелевшего здания. После массированной бомбардировки количество военных раненых, находившихся в госпитале, возросло до 600 человек. Появились новые раненые, погибшие, среди которых и медики. Критически не хватает еды и воды. Лекарств не осталось совсем", - отметила она.

По словам омбудсмена, в укрытиях находятся многие гражданских женщин, детей, пожилых людей. Точное их количество неизвестно. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, более 300 человек прятались в бомбоубежищах, но потом еще присоединились люди из разрушенных зданий. Нельзя посчитать количество еще не разрушившихся бомбоубежищ и сколько там людей. Режима тишины нет более 60 дней.

Между тем, 30 апреля, вечером, в Мариупольском горсовете сообщили о возможной эвакуации из города. Автобусы для эвакуации должна предоставить российская сторона. При этом речь идет о "надежде попасть до подконтрольной Украине территории".

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне разрешили перемещение между Левобережным районом и другими районами города.