МИД РФ: "Посол Израиля в Украине забыл о еврейских погромах"

Идея посла Израиля в Киеве о переименовании некоторых улиц украинской столицы "вызывает недоумение", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, сообщает РИА Новости, что "администрация Киева стремится разрушить дружбу русского и украинского народов и лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной армии".

Она обратила внимание на то, что посол Израиля забывает о том, что "в годы Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов и коллаборационистов, которым сегодня Киев воздает почести".

Напомним, в канун Дня Катастрофы посол Израиля в Украине Михаил Бродский обратился в киевскую мэрию в связи с планами переименовать 279 городских объектов. В это число входят улицы, парки, станции метро.

Дипломат предлагает назвать улицы в честь украинских Праведников народов мира.

Несмотря на то, что предложения о переименовании улиц и демонтаже памятников, связанных с советским наследием или с Россией, высказывались в Украине и ранее, их практическая реализация стала результатом российского вторжения в соседнее суверенное государства.