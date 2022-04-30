Полиция Донецкой области: за сутки российские военные убили четырех мирных жителей

В Донецкой области за сутки российские военные убили четырех мирных жителей, среди них – ребенок, сообщает ТСН со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что еще восемь гражданских лиц были ранены, в том числе и дети. Россияне обстреляли 12 населенных пунктов. В результате этих ударов разрушения получили, по меньшей мере, 36 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура.

Так, за прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам, как Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Северск, Николаевка, Большая Новоселка, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовка, Шандриголово, Времовка.