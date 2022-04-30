Российские военные обстреляли городскую больницу Харькова

В ночь на 30 апреля российские военные из артиллерии обстреляли городскую больницу и жилые дома Харькова. В результате обстрела загорелись горели квартиры в двух жилых 9-этажных домах, травмы получил один человек.

"Получило повреждения здание одного из медучреждений Харькова. В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на пятом этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших в здании медучреждения нет", - сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.