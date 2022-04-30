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NEWSru.co.il :: В мире30 апреля 2022 г., 15:48

Россияне обстреляли Камышеваху Луганской области; снаряды попали в школу и жилой дом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

В субботу, 30 апреля, россияне обстреляли поселок городского типа Камышеваха в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Его слова приводит ТСН.


Один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельсовета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались двое жителей.

Информация о жертвах уточняется. Всего в населенном пункте остаются около 100 человек.

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