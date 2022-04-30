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NEWSru.co.il :: В мире30 апреля 2022 г., 14:22

Полиция Киевской области обнаружила еще одну братскую могилу в лесу близ Бучи

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Полиция Киевской области обнаружила еще одну братскую могилу в лесу близ Бучи (в селе Мироцкое). В ней найдены тела троих мужчин, руки у каждого из них связаны, на глазах – повязки.


"Убитых длительное время пытали, на их конечностях обнаружены пулевые ранения. В конце каждому мужчине выстрелили в ухо", - говорится в сообщении полиции, которое цитирует ВВС. Там же опубликовано видео с места захоронения.

Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным властей Украины, на территории Киевской области обнаружено уже 1202 тела мирных жителей, убитых в период, когда эти населенные пункты находились под контролем российских войск.

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