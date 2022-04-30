Полиция Киевской области обнаружила еще одну братскую могилу в лесу близ Бучи (в селе Мироцкое). В ней найдены тела троих мужчин, руки у каждого из них связаны, на глазах – повязки.

"Убитых длительное время пытали, на их конечностях обнаружены пулевые ранения. В конце каждому мужчине выстрелили в ухо", - говорится в сообщении полиции, которое цитирует ВВС. Там же опубликовано видео с места захоронения.

Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным властей Украины, на территории Киевской области обнаружено уже 1202 тела мирных жителей, убитых в период, когда эти населенные пункты находились под контролем российских войск.