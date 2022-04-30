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NEWSru.co.il :: В мире30 апреля 2022 г., 16:39

Актриса и посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли прилетела во Львов

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Анджелина Джоли

30 апреля в одном из кафе Львова появилась актриса и посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли. О ее визите не сообщалось заранее; посетители кафе брали у нее автографы и снимали на мобильные телефоны. Известно, что цель ее визита – помощь Украинесообщает УНИАН.

Несколько дней назад Джоли написала в своем Instagram: "Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасных мест. Еще слишком рано говорить, что может произойти, но значение этого момента – для народа Украины и для международного правопорядка – невозможно переоценить".


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