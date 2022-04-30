СМИ: с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выведены 20 женщин и детей

С территории осажденного российскими силами завода "Азовсталь" в Мариуполе в субботу, 30 апреля, вечером, были выведены 20 женщин и детей. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на в видеообращение заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря.

"Мы надеемся, что эти люди поедут в условленном направлении, а именно в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию", - сказал Паламарь.

По словам капитана Паламаря, с 11:00 в районе "Азовстали" действует "режим тишины", и обороняющиеся на территории завода украинские бойцы смогли вызволить этих женщин и детей из-под завалов и отправить в эвакуацию.

Паламарь выразил надежду, что с территории "Азовстали" удастся эвакуировать всех гражданских, а также призвал организовать вывоз не только гражданских, но и многочисленных раненных бойцов.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова призвала мировое сообщество спасти жителей Мариуполя.

"Для окруженных российскими войсками мирных жителей Мариуполя и раненых украинских военных счет идет на часы. Несмотря на все обещания, Россия не дает эвакуироваться людям c "Азовстали", - заявила Денисова.