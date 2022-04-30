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NEWSru.co.il :: В мире30 апреля 2022 г., 20:53

Россия и Украина совершили очередной обмен пленными

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Россия и Украина совершили очередной обмен пленными

Россия и Украина совершили очередной обмен пленными. Как сообщает УНИАН со ссылкой на слова вице-премьера Украины Ирины Верещук, из российского плена были освобождены 14 украинцев: семь военнослужащих и семь гражданских. Одна из украинских военнослужащих находится на пятом месяце беременности.

Верещук не сообщает, сколько человек были переданы украинской стороной России. Минобороны РФ обмены пленными не комментирует.


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Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной

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