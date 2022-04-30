УНИАН: российская армия нанесла ракетный удар по аэропорту Одессы

Как сообщает УНИАН, российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области. В городе были слышны взрывы.

Была объявлена воздушная тревога. Людей просили проследовать в укрытие.

По информации оперативного командования "Юг", в результате удара повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно.

Накануне первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что в Одессе вводится комендантский час, который продлится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. Продолжительность комендантского часа объясняется тем, что власти стремятся предотвратить провокации со стороны российских военных.