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NEWSru.co.il :: В мире30 апреля 2022 г., 19:21

УНИАН: российская армия нанесла ракетный удар по аэропорту Одессы

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УНИАН: российская армия нанесла ракетный удар по аэропорту Одессы

Как сообщает УНИАН, российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области. В городе были слышны взрывы.

Была объявлена воздушная тревога. Людей просили проследовать в укрытие.

По информации оперативного командования "Юг", в результате удара повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно.


Накануне первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что в Одессе вводится комендантский час, который продлится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. Продолжительность комендантского часа объясняется тем, что власти стремятся предотвратить провокации со стороны российских военных.

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