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NEWSru.co.il :: В мире30 апреля 2022 г., 09:58

Минобороны Британии: Россия вынуждена перегруппировать истощенные подразделения

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Минобороны Британии: Россия вынуждена перегруппировать истощенные подразделения

По данным минобороны Британии, Россия надеется решить проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения командования.

По состоянию на 66-й день войны, сообщает ВВС, Россия по-прежнему сталкивается со значительными сложностями. Она была вынуждена перегруппировать и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения, которые участвовали в неудавшихся наступлениях на северо-востоке Украины. Во многих из этих подразделений, по всей вероятности, заметно ослаб боевой дух.

Недостатки в тактической координации российских военных остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свои силы, несмотря на локальные успехи.


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