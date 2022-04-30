Минобороны Британии: Россия вынуждена перегруппировать истощенные подразделения

По данным минобороны Британии, Россия надеется решить проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения командования.

По состоянию на 66-й день войны, сообщает ВВС, Россия по-прежнему сталкивается со значительными сложностями. Она была вынуждена перегруппировать и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения, которые участвовали в неудавшихся наступлениях на северо-востоке Украины. Во многих из этих подразделений, по всей вероятности, заметно ослаб боевой дух.

Недостатки в тактической координации российских военных остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свои силы, несмотря на локальные успехи.