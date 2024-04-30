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Французская полиция ликвидировала пропалестинский лагерь в Сорбонне

время публикации: 30 апреля 2024 г., 12:36 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 12:39
Французская полиция ликвидировала пропалестинский лагерь в Сорбонне
AP Photo/Jeffrey Schaeffer

Полиция ликвидировала палаточный лагерь пропалестинских студентов, устроенный студентами одного из самых престижных учебных заведений Франции – Сорбонского университета в Париже. Арестов произведено не было.

Манифестанты размахивали палестинскими флагами, обвиняли Израиль в геноциде палестинцев, а французские власти в бездействии. Протесты заставили администрацию университета объявить о прекращении учебных занятий.

"Операция заняла всего несколько минут и была проведена мирно. Никаких инцидентов зафиксировано не было", – сообщил источник в парижской полиции. Участники манифестации с этим не согласны, они обвиняют полицейских в жестокости.

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