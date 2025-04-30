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Мир

Пожар в отеле в Калькутте, множество погибших

Пожары
Индия
время публикации: 30 апреля 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 06:14
Пожар в отеле в Калькутте, множество погибших
AP Photo/Bikas Das

В Калькутте, на северо-востоке Индии, в результате пожара в отеле Rituraj, расположенном в районе фруктового рынка, погибли не менее 15 человек, сообщают индийские СМИ.

Нескольким постояльцам отеля удалось спастись.

Пожар начался вечером 29 апреля. К утру 30 апреля удалось остановить распространение пламени, передает AFP.

Сведения о числе жертв пожара уточняются.

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