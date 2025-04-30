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Мир

Пакистан ожидает нападения Индии в ближайшие 24-36 часов

Индия
Пакистан
время публикации: 30 апреля 2025 г., 14:47 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 14:49
Пакистан ожидает нападения Индии в ближайшие 24-36 часов
AP Photo/Mukhtar Khan

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что у страны есть точные разведданные, согласно которым, в ближайшие 24-36 часов Индия намерена атаковать Пакистан. Никакой дополнительной информации политик не представил.

Эскалация ситуации на индийско-пакистанской границе началась несколько дней назад, после того, как боевики – исламисты атаковали туристов в индийском Кашмире, убив 26 человек. Официальный Дели заявил о причастности к этой атаке Пакистана. В последние дни на границе проходят перестрелки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал оба государства к сдержанности, предупредив о трагических последствиях конфликта. "Конфронтация между странами, обладающими ядерным оружием, станет катастрофой не только для этих стран, но и для всего мира", – отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил поездку в Москву на День победы 9 мая. Канцелярия индийского лидера пока не подтвердила эту информацию.

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