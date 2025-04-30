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Мир

Разведка Южной Кореи: потери КНДР в войне с Украиной – 4700 военнослужащих

Россия
Война в Украине
Война в России
Корея
время публикации: 30 апреля 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 09:12
Разведка Южной Кореи: потери КНДР в войне с Украиной – 4700 военнослужащих
Ukrainian Presidential Press Office via AP

По данным разведки Южной Кореи, в ходе российско-украинской войны погибло около 600 северокорейских военнослужащих, общие потери убитыми и раненным составили 4700 человек – почти треть от контингента в 15000 солдат, отправленного в Россию.

"Зв шесть месяцев участия в войне северокорейские войска стали гораздо более компетентными, их боеготовность возросла, они научились задействовать новые виды вооружений, такие как дроны", – сообщил член парламентской комиссии по разведке Ли Сон-Кван.

В Южной Корее полагают, что в обмен на военную помощь КНДР получила доступ к российским технологиям в области разведывательных спутников, беспилотных летательных аппаратов и зенитных ракет.

Несколько дней назад официальный Пхеньян впервые признал, что отправил солдат на помощь России. По имеющимся данным, они были задействованы только в Курской области, но не на украинских территориях. Президент России Владимир Путин принес благодарность КНДР.

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