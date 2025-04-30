Россиянин арестован в Киеве по подозрению в убийстве сожительницы-фотомодели

28-летний гражданин РФ арестован в Киеве по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) 21-летней россиянки. Преступление было совершено в арендованном помещении фотостудии в Святошинском районе, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Следствием установлено, что мужчина-фотограф и его сожительница-модель арендовали помещение фотостудии. "Там они употребляли наркотические средства и алкоголь, оставшись ночевать в студии. Во время такого досуга подозреваемый задушил 21-летнюю женщину. Утром мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица помещения", – сообщает прокуратура Киева.

В сообщении отмечается, что в России и подозреваемый, и убитая модель находились в розыске. В связи с чем – не указано.