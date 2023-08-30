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    В мире

    BILD: уничтожена или повреждена четверть воздушного флота "Псковской дивизии"

    время публикации: | последнее обновление:
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    BILD: уничтожена и повреждена четверть воздушного флота
    Официальный канал Псковской области

    В результате атаки беспилотниками на Псковский аэропорт были уничтожены или повреждены, по данным BILD, шесть самолетов Ил-76.

    Самолеты, как сообщает BILD, состояли на вооружении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, известной как "Псковская дивизия". Всего на аэродроме под Псковом базировались 22 самолёта Ил-76.

    Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил об уничтожении четырех самолетов Ил-76. Судя по имеющимся данным, еще два самолета были поврждены.

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    Очевидцы рассказывают, что до первых взрывов на аэродроме в городе не было слышно работы ПВО.

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    Международный аэропорт Псков федерального значения, является аэродромом совместного базирования, находится в ведении министерства обороны РФ.

    Напомним, после атаки на Псковский аэропорт были осуществлены атаки БПЛА на Москву. "Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", – говорится в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

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    Всего в ночь на 30 августа шесть российских регионов и аннексированный Севастополь подверглись нападению украинских беспилотников.

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    Минобороны РФ заявляет: "Сегодня около 3 часов 30 минут мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области".

    В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет.

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    Минобороны РФ также сообщило, что около 04:00 по Москве дежурными средствами ПВО был уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области.

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    В небе над Тульской областью ввели план "Ковер". Местные телеграм-каналы публикуют кадры пожара, который, предположительно, возник после взрыва.

    Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее заявлял: "Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы... В Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы".

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    Позже Шапша сообщил, что утром в Калужской области система ПВО сбила еще один беспилотник.

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    В то же время губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о завершении действий сил противоподводно-диверсионного обеспечения в акватории города. "Силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей – нет", – написал Развозжаев в телеграм-канале.

    Из Брянска сообщали о взрывах. Минобороны РФ заявляет, что над городом были сбиты три беспилотника. Еще один ликвидировали в соседней Орловской области. Причинен ущерб. Сообщается о серии взрывов в районе телевышки.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Августа 2023
    Атака БПЛА на Псковский аэропорт: уничтожены самолеты Ил-76. Атакованы Москва, Брянск и Севастополь
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