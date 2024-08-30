Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сайт библиотеки Акунина

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сайты проекта BAbook (библиотеки Бориса Акунина), издательства Freedom Letters, электронного портала Goodreads, а также книжных магазинов "Руслания" и Book Amaro, сообщает "Медуза".

На всех пяти сайтах, как утверждает Роскомнадзор, размещались произведения, содержащие "фейки" о войне, "пропаганду ЛГБТ", а также "информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ" и "дискредитацию действий органов государственной власти" и армии России.

Роскомнадзор отмечает, что авторы многих книг и публикаций – "иноагенты", а сервисы не поставили маркировку на их произведения.

Ведомство предупреждает, что если владельцы сайтов проигнорируют предупреждения, доступ к их ресурсам будет ограничен.