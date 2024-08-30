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МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина, который прибудет туда с визитом

время публикации: 30 августа 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 21:18
МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина, который прибудет туда с визитом
Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

МИД Украины призвал власти Монголии исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) и арестовать Владимира Путина, собравшегося посетить эту страну с визитом 3 сентября.

Украинская сторона указывает, что Путин – военный преступник и выражает надежду, что правительство Монголии, которое ратифицировало Римский статут, "осознает этот факт".

Пресс-секретарь МУС Фади эль-Абдалла заявил, отмечает ВВС, что у Монголии, как и у других членов МУС, есть "обязательства сотрудничать с судом". Это касается и ордеров на арест, в том числе в отношении Путина.

Поездка, запланированная на вторник, станет первым визитом Путина в страну, подписавшую Римский статут МУС, с тех пор как суд вынес постановление о его аресте в марте 2023 года.

Мир
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