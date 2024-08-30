Министерство юстиции РФ объявило издателя "Медузы" "иностранным агентом"

Министерство юстиции РФ объявило издателя "Медузы" Галину Тимченко "иностранным агентом".

В заявлении ведомства говорится, что Тимченко участвовала в создании сообщений и материалов "иностранных агентов", выступала против российского вторжения войск РФ в Украину, а также, как утверждается, "распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", а также "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ".

Минюст РФ также включил в реестр "иноагентов" юриста, профессора "Свободного университета" Елену Лукьянову, которая входит в Антивоенный комитет России. Кроме того, в реестр попали некоммерческая организация "Гражданская инициатива против экологической преступности" и объединение "Коалиция Новосибирск 2020", участников которого объявили "иноагентами" ранее.