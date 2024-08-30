В Португалии потерпел крушение пожарный вертолет, двое погибших, трое пропавших без вести
время публикации: 30 августа 2024 г., 19:14 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 19:28
В Португалии, в районе реки Дору в пригороде Пезу-да-Регуа, потерпел крушение пожарный вертолет, сообщает Diario de Noticias.
На борту находились шесть человек: двое из них погибли, трое считаются пропавшими без вести, один (пилот вертолета) доставлен в больницу с тяжелыми травмами, его жизнь в опасности.
В поисковой операции задействованы три группы водолазов, дроны, а также спасательные отряды, двигающиеся вдоль реки по берегу.