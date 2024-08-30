Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 919-й день войны

Министерство обороны РФ 30 августа 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 919-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже несколько недель, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "С 24 по 30 августа т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации были нанесены: массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов. Кроме того, поражались цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии нанесено поражение личному составу и технике подразделений четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны, а также сорваны попытки переброски резервов противника с территории Украины. На Волчанском и Липцовском направлениях поражены формирования бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, и двух бригад нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3580 военнослужащих, шесть танков, 181 боевая бронированная машина и 103 автомобиля. Уничтожены четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна HIMARS производства США, 35 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов". Отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял свыше 3450 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три американских бронетранспортера М113 производства США, 51 автомобиль. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 38 орудий полевой артиллерии, в том числе: 18 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм западного производства. Уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 полевых складов боеприпасов. Решительными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены пять контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, танки: "Abrams" производства США и "Leopard" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, из которых 23 производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов. В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3720 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе: боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и 42 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 860 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе семь 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц западного производства, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии, из них шесть американских 155 мм гаубиц. Кроме того, уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов. Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У", 19 управляемых авиабомб "Hammer" производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции. Силами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30701 беспилотный летательный аппарат, 575 зенитных ракетных комплексов, 17783 танка и других боевых бронированных машин, 1431 боевая машина реактивных систем залпового огня, 13809 орудий полевой артиллерии и минометов, 25447 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 62000 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).