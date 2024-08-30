Боррель инициировал введение санкций ЕС против Бен-Гвира и Смотрича. Текст заявления

Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель вечером 29 августа вынес на рассмотрение министров иностранных дел государств ЕС вопрос о введении санкций против двух израильских министров – против министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Решение пока не принято.

Выступая на неформальной встрече с министрами иностранных дел ЕС, Боррель заявил: "В военном плане Израиль провел масштабную операцию сначала на севере, затем в центре и, наконец, вокруг Рафиаха. Эти операции, несомненно, значительно ослабили ХАМАС, но масштабы последствий, разрушений и человеческих потерь еще предстоит узнать. Но сегодня важно не только положение в Газе, но и на Западном берегу. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выступил с заявлением, в котором призвал прекратить военные операции на Западном берегу, сопровождающиеся значительным числом авиаударов и жертв. Конфликт распространился на Западный берег и Иерусалим, поскольку они находятся в центре конфликта и сочетают в себе как территорию, так и символику. Это борьба за территорию, но также и за символы. В качестве примера можно привести желание экстремистских израильских министров строительство на Храмовой горе, на территории комплекса мечети Аль-Акса, таким образом, мы наблюдаем форму радикализации части израильских крайне правых, для которых Газа всегда была второстепенной проблемой по сравнению с Западным берегом и Иерусалимом. Возможно, их не волнуют поселения в Газе, поскольку любое возвращение к спокойствию затруднит реализацию их колониальной программы для Западного берега – расширение колоний. Вот почему я предложил государствам-членам ЕС изучить вопрос о санкциях, включив в наш список двух израильских министров. Мы обсуждали это. Конечно, единогласия не было. Напоминаю, что это не исполнительный Совет. Мы не принимаем решений, мы только обсуждаем политически. Но я воспользуюсь своим положением Высокого представителя, который, согласно Договору, может вносить предложения, и я внес предложение в технические органы Совета, чтобы изучить предложение о включении этих двух министров в список за нарушение прав человека. Хорошей новостью является то, что у нас есть соглашение о проведении встречи высокого уровня в Нью-Йорке во время ГА ООН. У нас есть соглашение, чтобы пригласить всех, никого не исключая. Если Израиль захочет приехать, его пригласят. На самом деле, всех пригласят, без исключений".