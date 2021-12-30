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NEWSru.co.il :: В мире30 декабря 2021 г., 11:45

Российская академия наук тратит миллионы на исследования зла и ада

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Российская академия наук тратит миллионы на исследования зла и ада

Институт философии Российской академии наук потратил 742000 рублей на исследование под названием "Является ли злом существование ада". Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт государственных заказов.

Автором исследования указан кандидат философских наук Игорь Гаспаров - доцент Воронежского государственного медицинского университета и сотрудник Высшей школы экономики. Его называют поставщиком госзакупки.

Такая же сумма была потрачена на исследование "Бесполезная свобода и проблема ада". Его автором стал преподаватель ВШЭ Александр Мишура. 686000 рублей было заплачено за работу, озаглавленную "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея".


В Институте философии РАН сообщили, что средства поступили из предоставленного гранта и распределялись на конкурсной основе, согласно законодательству.

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