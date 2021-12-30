Еврейские общины США и Канады начали укреплять синагоги из-за опасений терактов

На фоне растущего антисемитизма Еврейские федерации Северной Америки (JFNA) начали сбор средств для дополнительной защиты синагог. Об этом пишет израильское издание "Исраэль а-Йом".

Рика Каспи, гендиректор отделения JFNA в Израиле, говорит о том, что участились антисемитские выпады в социальных сетях, на улице евреи стали чаще подвергаться нападениям и оскорблениям. Она напомнила, что недавно во Флориде неизвестные обрушились с угрозами на мужчину в кипе. В Остине была подожжена синагога, а в Бостоне был избит раввин на выходе из еврейской школы.

JFNA, которая объединяет 146 еврейских федераций и еще 300 независимых еврейских общин США и Канады, проводит сбор средств в рамках проекта "Жить безопасно". Организация надеется собрать 54 миллиона долларов.

В рамках проекта планируется подключить все синагоги к специальной сети безопасности, которая будет также анализировать ситуацию и оценивать степень угроз для еврейской общины в том или ином городе. Кроме того, будет проводиться профессиональная оценка мер безопасности в той или иной общине для выявления и устранения "слабых" мест.

Кроме того, в синагогах будут установлены камеры наблюдения и бронированные двери. С членами общины будут проведены специальные тренинги, на которых будут отрабатываться действия во время терактов или антисемитских инцидентов.