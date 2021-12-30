Байден согласился на телефонный разговор с Путиным

Президент США Джо Байден проведет 30 декабря телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Согласно Белому дому, о беседе попросила российская сторона, и Байден согласился, поскольку считает диалог лидеров незаменимым.

"Администрация США продолжает диалог с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы выработать единый подход к концентрации российских войск на украинской границе. Президент Байден провел беседы с лидерами всей Европы", - отметила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Она сообщила, что главной темой разговора станут консультации России и США, запланированные на 10 января, а также встречи российских представителей с делегациями NATO и ОБСЕ, которые должны пройти в середине января.

Напомним, что российские власти выступили с требованиями прекратить расширение NATO на восток и положить конец военной деятельности блока в государствах Восточной Европы, уже вступивших в альянс. Данные требования противоречат концепции государственного суверенитета.