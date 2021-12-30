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NEWSru.co.il :: В мире30 декабря 2021 г., 12:51

Умерла народная артистка России, оперная певица Лидия Захаренко

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Умерла народная артистка России, оперная певица Лидия Захаренко

В среду, 29 декабря, в возрасте 83 лет в Москве умерла народная артистка Российской Федерации, известная оперная певица Лидия Захаренко. О ее смерти сообщила дирекция Московского академического музыкального театра.

Лидия Захаренко. Краткая биография

Родилась 7 июля 1938 года в Люботине Харьковской области (Украина, СССР). В 1959-1960 годах училась в Харьковской консерватории. В 1966 году окончила Московскую государственную консерваторию.


В 1966-2017 годах была солисткой оперной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В течение почти 30 лет была ведущей солисткой оперной труппы. Обладала голосом большого диапазона, исполняла партии, написанные как для сопрано, так и для меццо-сопрано.

Среди исполненных партий: Лиза ("Пиковая дама"), Тоска ("Тоска"), Катерина ("Катерина Измайлова"), Чио-Чио-сан ("Мадам Баттерфляй"), Недда ("Паяцы"), Кармен ("Кармен"), Варвара ("Не только любовь"), Фата Моргана ("Любовь к трем апельсинам"), Бесс ("Порги и Бесс") и другие.

Много гастролировала в России и за рубежом. Выступала на радио и телевидении, создала ряд записей в ГосФонде СССР.

Умерла 29 декабря 2021 года в Москве.

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