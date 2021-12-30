Шендерович, Гельман, Толоконникова и еще пять человек объявлены в России иностранными агентами

В сообщении на сайте минюста говорится, что "решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".

Вот что могут сделать с нашим организмом три чашки чая в день

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