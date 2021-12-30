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NEWSru.co.il :: В мире30 декабря 2021 г., 16:18

Шендерович, Гельман, Толоконникова и еще пять человек объявлены в России иностранными агентами

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полицейский задерживает Ирину Долинину из новостного агентства "Важные истории", протестующую у здания Министерства юстиции России против недавнего объявления нескольких независимых СМИ "иностранными агентами"

В четверг, 30 декабря, министерство юстиции России дополнило реестер иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранных агентов.

Иностранными агентами в России признаны Виктор Шендерович, Марат Гельман, Андрей Алексеев, Надежда Толоконникова, Таисия Бекбулатова, Елена Владыкина, Иван Беляев, Вероника Никульшина.

В сообщении на сайте минюста говорится, что "решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".


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