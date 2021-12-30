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NEWSru.co.il :: В мире30 декабря 2021 г., 15:18

Возвращение смертной казни в России: МИД выступил против главы Конституционного суда

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Возвращение смертной казни в России: МИД выступил против главы Конституционного суда

Уполномоченный министерства иностранных дел РФ по правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия не намерена отказываться от международных обязательств и вновь вводить смертную казнь. "По крайней мере, пока", - уточнил дипломат.

"У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд, и президент", - сообщил он.

О возможности введения смертной казни, отмененной в России в 1997 году, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Он отметил, что это будет зависеть от общей ситуации в стране.


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