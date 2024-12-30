Обсуждение Йемена на СБ ООН. Постпред России осудил Израиль

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что удары Израиля по Йемену в ответ на атаку хуситов являются непропорциональными и заслуживают осуждения.

"Атаке подверглись топливные баки, электростанции, морские буксиры. Был нанесен серьезный ущерб портовой инфраструктуре. Тревожит циркулирующая в СМИ, в том числе в израильских, информация, что атака ВВС ЦАХАЛ на йеменские порты была спланирована заранее, что к моменту запуска ракеты хуситами 19 декабря израильские истребители уже находились в воздухе. Все эти обстоятельства как минимум требуют внимательного изучения", – цитирует постпреда РФ ТАСС.

Небензя отметил, что за последние дни "Йемен подвергся настоящей агрессии с воздуха", а США и Великобритания, при поддержке которых Израиль нанес удар в том числе по аэропорту Саны, подвергли риску делегацию ООН во главе с руководителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейсусом. По словам российского дипломата, глава ВОЗ не пострадал "только чудом".