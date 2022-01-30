В США экстрадирована американка, командовавшая женским батальоном "Исламского государства"

Американское Министерство юстиции сообщило об экстрадиции в США жительницы штата Канзас Эллисон Флюк-Экрен, которая была задержана на территории Сирии. Она подозревается в принадлежности к "Исламскому государству" и подготовке терактов на территории США.

Согласно материалам дела, будучи в Сирии, она переводила на английский речи главарей ИГ, а также занималась воспитанием в духе экстремистской идеологии. Начиная с 2016 года, она обучала женщин и несовершеннолетних обращению с оружием, а затем возглавила созданный джихадистами женский батальон.

Ее будет предъявлено обвинение в планировании атаки на колледж, для чего она намеревалась мобилизовать единомышленников в США, а также подготовка к взрыву торгового центра – она собиралась взорвать заминированный автомобиль на подземной стоянке. Об этом сообщает телеканал CNN.