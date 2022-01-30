Попытка Netflix добиться отклонения иска Ноны Гаприндашвили потерпела крах

Федеральный суд американского штата Калифорния принял к рассмотрению иск бывшей чемпионки мира по шахматам Ноны Гаприндашвили против компании Netflix, снявшей сериал "Ход королевы".

Основанием для иска стал эпизод, в котором утверждается, что героиня сериала Бэт Хармон превосходит великую русскую шахматистку Нону Гаприндашвили, которая никогда не играла с мужчинами. Это происходит, когда Бэт принимает участие в решающем турнире, где играют мужчины.

В иске подчеркивается, что это высказывание о Гаприндашвили является "разрушительной ложью, умаляющей ее достижения перед многомиллионной аудиторией". К 1968 году, когда по сюжету происходит действие эпизода, она сыграла более чем с 50 шахматистами-мужчинами. Причиненный шахматистке ущерб оценивается в пять миллионов долларов.

Компания Netflix добивалась отклонения иска на том основании, что речь идет о художественном произведении, что предоставляет автором свободу творчества. Но судья Вирджиния Филиппс постановила, что и художественные произведения могут быть обвинены во лжи, когда речь идет о реальных людях.