Умер легендарный актер Леонид Куравлев

В Москве на 86-м году жизни умер киноактер Леонид Куравлев. В начале января он был госпитализирован с пневмонией, а затем переведен в хоспис. В последние годы он вел затворнический образ жизни, скорбя по ушедшей в 2012 году жене.

Куравлев родился в Москве 8 октября 1936 года в семье слесаря и парикмахерши. В 1960 году окончил ВГИК, однако еще до его окончания начал сниматься в кино. В общей сложности сыграл около 200 ролей.

Леонид Куравлев был выдающимся характерным актером, обладал харизмой и огромным актерским диапазоном.

Многие его роли стали культовыми: Афони в одноименном фильме Георгия Данелии, Жоржа Милославского в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", Курта Айсмана в "17 мгновениях весны" Татьяны Лиозновой, Шуры Балаганова в "Золотом теленке" Михаила Швейцера.