The Washington Post: документация украинской разведки вывезена из Киева
Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на информированные источники, разведка Украины вывезла секретную документацию в хранилище, расположенное на западе Украины. Это означает, что Киев всерьез готовится к российскому вторжению.
В публикации также отмечается, что советники не предоставляют президенту Владимиру Зеленскому полной информации о происходящем в районе российско-украинской границы, в связи с чем его оценка ситуации отличается от того, что считают военные и разведчики.
По оценке администрации США, Россия завершила развертывание своих частей на украинской границе и готова к вторжению. 28 января президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время в Восточную Европу начнется переброска дополнительного контингента американских войск.
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