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NEWSru.co.il :: В мире30 января 2022 г., 22:39

Умер российский режиссер Виктор Мережко

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Умер российский режиссер Виктор Мережко

В воскресенье, 30 января, стало известно о смерти сценариста и режиссера Виктора Мережко. Ему было 85 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. Он окончил ВГИК. По сценариям Мережко было снято около пятидесяти картин, среди которых, фильмы "Родня", "Полеты на сну и наяву", "Вас ожидается гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться". Его пьесы "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале" идут во многих российских театрах.

Работал на телевидении. Стоял у истоков телеканала "ТВ-6 Москва".


Виктор Мережко также был секретарем Союзов кинематографистов России и Москвы. Был первым президентом киноакадемии "Ника".

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