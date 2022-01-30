Россия перенесла учения в Атлантике после угроз ирландских рыбаков

Российское руководство согласилось изменить место проведения учений военно-морского флота, которые планировалось провести в начале февраля в Северо-Западной Атлантике – в 240 километрах от побережья Ирландии.

Учения с боевыми стрельбами должны были пройти 3-8 февраля в эксклюзивной экономической зоне. Как заявлял ранее министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, эта страна выступает против их проведения, но не может им воспрепятствовать.

Помешать российским боевым кораблям решили ирландские рыбаки, традиционно ведущие лов рыбы в данном районе. Объединяющая их организация сообщила, что направит в зону проведения учений 60 рыболовецких траулеров. Экологи предупреждали о значительном ущербе морской фауне.

После этого и стало известно о переносе учений. Посол России в Дублине Юрий Филатов, ранее называвший проблему надуманной, заявил, что речь идет о жесте доброй воли – дескать, российская сторона не хочет мешать ирландским рыбакам.