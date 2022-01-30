Трамп пообещал в случае победы на выборах в 2024 году помиловать участников штурма Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Техасе, заявил, что если решит вновь баллотироваться на президентский пост в 2024 году и одержит победу, помилует осужденных участников штурма Капитолия.

Трамп, который до сих пор не объявил официально, будет ли вновь бороться за пост президента, заявил, что к участникам штурма отнеслись несправедливо, и он намерен это исправить.

6 января 2020 года сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли. За несколько часов до этих событий Трамп обратился к демонстрантам в Вашингтоне с заявлением, что не признает поражения на президентских выборах. Он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.