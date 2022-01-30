Снежный шторм "Кенан" на востоке США: более 80 тысяч человек остались без электричества

По данным сайта PowerOutage.us, около 84 тысяч жителей американского штата Массачусетс остались без доступа к электроэнергии из-за снежного шторма "Кенан", сопровождающегося очень сильным ветром.

Ранее губернаторы штатов Нью-Йорк, Мэриленд, Массачусетс и Нью-Джерси уже объявили о введении режима ЧП, предупредив население о возможном отключении электроэнергии и призвав воздержаться от выхода из дома в течение следующих двух дней.

Авиакомпании отменили почти 5000 рейсов и задержали более 8000.