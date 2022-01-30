Снежный шторм "Кенан" на востоке США: более 80 тысяч человек остались без электричества
По данным сайта PowerOutage.us, около 84 тысяч жителей американского штата Массачусетс остались без доступа к электроэнергии из-за снежного шторма "Кенан", сопровождающегося очень сильным ветром.
Ранее губернаторы штатов Нью-Йорк, Мэриленд, Массачусетс и Нью-Джерси уже объявили о введении режима ЧП, предупредив население о возможном отключении электроэнергии и призвав воздержаться от выхода из дома в течение следующих двух дней.
Авиакомпании отменили почти 5000 рейсов и задержали более 8000.
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// NEWSru.co.il // В мире // 29 января 2022
Американские авиакомпании отменили более 5000 рейсов из-за сильного снегопада
Американские авиакомпании отменили более 5000 рейсов из-за сильного снегопада
// NEWSru.co.il // В мире // 29 января 2022
Жители восточного побережья США готовятся к шторму "Кенан"
Жители восточного побережья США готовятся к шторму "Кенан"