Экс-сенатор США Роберт Менендес приговорен к 11 годам тюрьмы за взятки и коррупцию

71-летний Роберт (Боб) Менендес, бывший сенатор США, приговорен к 11 годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве и коррупции, сообщают американские СМИ. После вынесения приговора Менендес заявил, что стал жертвой "политического преследования".

В июле 2024 года суд присяжных признал Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента.

По версии обвинения, супруги Роберт Менендес и Надин Менендес-Арсланян получали наличные деньги, золотые слитки и другие подарки в обмен на лоббирование интересов правительств Египта и Катара. В частности, по данным следствия, сенатор Менендес обещал способствовать согласованию военных поставок и помощи Египту.

В августе 2024 года Роберт Менендес ушел в отставку с поста сенатора. Он стал первым государственным чиновником в США, осужденным за деятельность в качестве иностранного агента во время пребывания на своем посту, отмечает "Интерфакс".

Роберт Менендес (Демократическая партия, штат Нью-Джерси) являлся в прошлом председателем комитета по иностранным делам Сената США.