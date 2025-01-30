x
30 января 2025
|
последняя новость: 07:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 января 2025
|
30 января 2025
|
последняя новость: 07:04
30 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Экс-сенатор США Роберт Менендес приговорен к 11 годам тюрьмы за взятки и коррупцию

США
Судебные решения
время публикации: 30 января 2025 г., 06:08 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 06:17
Экс-сенатор США Роберт Менендес приговорен к 11 годам тюрьмы за взятки и коррупцию
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

71-летний Роберт (Боб) Менендес, бывший сенатор США, приговорен к 11 годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве и коррупции, сообщают американские СМИ. После вынесения приговора Менендес заявил, что стал жертвой "политического преследования".

В июле 2024 года суд присяжных признал Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента.

По версии обвинения, супруги Роберт Менендес и Надин Менендес-Арсланян получали наличные деньги, золотые слитки и другие подарки в обмен на лоббирование интересов правительств Египта и Катара. В частности, по данным следствия, сенатор Менендес обещал способствовать согласованию военных поставок и помощи Египту.

В августе 2024 года Роберт Менендес ушел в отставку с поста сенатора. Он стал первым государственным чиновником в США, осужденным за деятельность в качестве иностранного агента во время пребывания на своем посту, отмечает "Интерфакс".

Роберт Менендес (Демократическая партия, штат Нью-Джерси) являлся в прошлом председателем комитета по иностранным делам Сената США.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 января 2024

Сенатору-демократу Бобу Менендесу предъявлены обвинения в работе на Катар
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 сентября 2023

Американскому сенатору Роберту Менендесу предъявлены обвинения в получении взяток от Египта
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 апреля 2015

Сенатора Менендеса подозревают в "поставках" моделей из Украины и Южной Америки
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 02 апреля 2015

Сенатору Менендесу, противнику сделки с Ираном, предъявлено обвинение в коррупции