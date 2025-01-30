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Мир

ТАСС: на борту упавшего в США самолета была фигуристка и тренер Инна Волянская

США
Авиация
Авиакатастрофа
Фигурное катание
время публикации: 30 января 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 10:08
Инна Волянская в 1980 году
Bundesarchiv, Bild, Википедия

На борту упавшего в Вашингтоне самолета находилась известная в прошлом советская фигуристка Инна Волянская, занимавшая пост тренера в команде Ashburn Ice House из Вирджинии.

Она возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.

Спортивный агент Ари Закарян ранее сообщил "Матч ТВ", что этим рейсом летели представители российской школы фигурного катания.

Ранее сообщалось, что этим рейсом летели фигуристы и тренеры, экс-чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

На борту разбившегося самолёта были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

В Уичито с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Мир
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