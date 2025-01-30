Подросток из США убита в Пакистане отцом из-за роликов в TikTok

В Пакистане предъявлено обвинение мужчине, который сознался в убийстве своей 13-летней дочери. В ходе допроса он назвал причиной убийства ролики, снимаемые девочкой для социальной сети TikTok.

Обвиняемый, Анвар уль-Хак, – гражданин США, вернувшийся с семьей в Пакистан после 25 лет жизни в Америке. Жертва – его родившаяся в США дочь Хира, которая начала публиковать видео еще до переезда в азиатскую страну. Первоначально он заявлял, что девочку застрелил неизвестный злоумышленник.

Как рассказал BBC

пресс-секретарь полиции, у Анвара вызывал протест образ жизни, стиль одежды и времяпрепровождение его дочери. Если будет установлено, что речь идет об "убийстве чести", это повлечет за собой пожизненное заключение.