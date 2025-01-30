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Мир

В Швеции убит Салван Момика – организатор сожжения Корана

время публикации: 30 января 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 10:56
Салван Момика, 2023 год
Wikipedia.org. Фото: Frankie Fouganthin

Вечером 29 января в своем доме в Седертелье к югу от Стокгольма был застрелен 38-летний беженец из Ирака Салван Момика – организатор акций с сожжением Корана, которые вызвали возмущение мусульманской общины Швеции.

Момика проходил в качестве подсудимого по делу о "возбуждении ненависти по национальному признаку". 30 января окружной суд Стокгольма должен был вынести вердикт, однако заседание было отменено в связи со смертью обвиняемого.

Салван приехал в Швецию в 2018 году и получил вид на жительство, который неоднократно продлевался. В 2023 году он четырежды устраивал манифестации с сожжением Корана. К его убийству призывали мусульманские террористические организации.

Мир
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