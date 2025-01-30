Трамп намерен создать в Гуантанамо лагерь для 30000 нелегалов

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министру обороны и министру внутренней безопасности оборудовать на военной базе Гуантанамо центр содержания нелегальных иммигрантов на 30000 мест.

"Это создаст дополнительные возможности для содержания преступников-нелегалов, незаконно находящихся в США. Тем самым будут удовлетворены потребности иммиграционной службы. Этот меморандум призван остановить вторжение через границу, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет", – говорится в указе Трампа.

Тюрьма на американской военной базе Гуантанамо на Кубе была создана в 2002 году и предназначалась для содержания террористов после нападения 11 сентября 2001 года. На определенном этапе здесь содержалось около 800 заключенных, сейчас их насчитывается 15 человек.